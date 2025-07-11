Янник Синнер и Карлос Алькарас сыграют в финале Уимблдона

Фото: Динар Фатыхов

Первая и вторая ракетки мира, итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас, завоевали путевки в финал престижного теннисного турнира Уимблдон, обыграв своих соперников в полуфинальных матчах.

В первом полуфинальном матче итальянец Янник Синнер уверенно обыграл шестую ракетку планеты, серба Новака Джоковича, со счетом 6:3, 6:3, 6:4.

Во втором полуфинале вторая ракетка мира Карлос Алькарас встретил более упорное сопротивление со стороны пятой ракетки планеты, американца Тейлора Фрица. Испанцу потребовалось четыре сета, чтобы одержать победу со счетом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6) в напряженном поединке, завершившемся на тай-брейке четвертого сета.

Рената Валеева