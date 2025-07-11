Путин поручил обновить фонды детских библиотек в регионах
Президент Владимир Путин поручил Министерству культуры совместно с региональными властями принять меры по обеспечению стабильного комплектования фондов детских библиотек по всей стране. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Особое внимание, согласно поручению, необходимо уделить библиотекам, расположенным в малых населенных пунктах. В случае необходимости Минкультуры должно представить предложения о разработке специальной программы обновления фондов.
— Минкультуры России совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации... принять меры по обеспечению стабильного комплектования библиотечных фондов библиотек, действующих в субъектах Российской Федерации (в том числе в малых населенных пунктах) и обслуживающих детей, представив при необходимости предложения о разработке специальной программы обновления (комплектования) указанных библиотечных фондов, — говорится в документе.
Срок исполнения поручения установлен на 1 марта 2026 года.
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