Россия займется формированием кадрового резерва преподавателей-русистов в мире

Фото: Михаил Захаров

Россия в рамках реализации государственной языковой политики планирует сформировать кадровый резерв преподавателей русского языка в мире. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Президент подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, в котором определены ключевые задачи в сфере развития и продвижения русского языка.

Согласно документу, одной из задач государственной языковой политики является «совершенствование системы образования и подготовки специалистов по изучению и преподаванию русского языка, подготовки научно-педагогических кадров, а также повышение качества преподавания русского языка на всех уровнях общего и профессионального образования».

Также одной из ключевых задач языковой политики станет сокращение использования иностранных слов, имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке.

Рената Валеева