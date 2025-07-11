Минюст внес в реестр иноагентов движение «Наш выход»* и пять физлиц

Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов общественное движение «Наш выход»* и еще пять физических лиц. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Общественное движение «Наш выход»* распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, движение распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил, и выступало против специальной военной операции на Украине.



Помимо общественного движения, в реестр иностранных агентов включены пять физических лиц:

блогер Николай Росов*;

журналист Валерий Поташев*;

активистка фонда «Свободная Якутия»* Раиса Зубарева*;

журналист Дарья Литвишко*;

активист Павел Елизаров*.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который значительно ужесточает уголовную ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Рената Валеева