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Минюст внес в реестр иноагентов движение «Наш выход»* и пять физлиц

18:14, 11.07.2025
Минюст внес в реестр иноагентов движение «Наш выход»* и пять физлиц
Фото: Анастасия Фартыгина

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов общественное движение «Наш выход»* и еще пять физических лиц. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.

Общественное движение «Наш выход»* распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, движение распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил, и выступало против специальной военной операции на Украине.

Помимо общественного движения, в реестр иностранных агентов включены пять физических лиц:

  • блогер Николай Росов*;
  • журналист Валерий Поташев*;
  • активистка фонда «Свободная Якутия»* Раиса Зубарева*;
  • журналист Дарья Литвишко*;
  • активист Павел Елизаров*.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который значительно ужесточает уголовную ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах.

Рената Валеева
Справка

* Признан Минюстом России иностранным агентом.

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