Минюст внес в реестр иноагентов движение «Наш выход»* и пять физлиц
Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов общественное движение «Наш выход»* и еще пять физических лиц. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
Общественное движение «Наш выход»* распространяло недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти России решениях и проводимой ими политике. Кроме того, движение распространяло недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил, и выступало против специальной военной операции на Украине.
Помимо общественного движения, в реестр иностранных агентов включены пять физических лиц:
- блогер Николай Росов*;
- журналист Валерий Поташев*;
- активистка фонда «Свободная Якутия»* Раиса Зубарева*;
- журналист Дарья Литвишко*;
- активист Павел Елизаров*.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который значительно ужесточает уголовную ответственность за нарушение законодательства об иностранных агентах.
Справка
* Признан Минюстом России иностранным агентом.
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