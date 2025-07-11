«Оренбург» выступит в группе «Рубина» в Кубке России в Пути РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

«Оренбург» выступит в Кубке России в группе А Пути РПЛ. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС) по итогам исключения «Торпедо» из числа участников Российской премьер-лиги (РПЛ).

В группе А в Кубке России также сыграют петербургский «Зенит», казанский «Рубин» и грозненский «Ахмат». Свой первый матч на турнире «Оренбург» проведет 31 июля в Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

Ранее РФС объявил об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ на следующий сезон из-за дела о возможных договорных матчах. Московская команда сыграет в Первой лиге, вместо нее в Премьер-лигу заявлен «Оренбург».



Зульфат Шафигуллин