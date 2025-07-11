Оренбург» заменит «Торпедо» в Российской премьер-лиге

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Российский футбольный союз (РФС) утвердил «Оренбург» как нового участника Российской премьер-лиги (РПЛ) на сезон-2025/2026. Команда займет место «Торпедо», которое было исключено из лиги за организацию договорного матча с «КАМАЗом» (1:1), сообщает «Чемпионат».

«Торпедо» заняло первое место в Первой лиге, что дало им право на повышение, но после исключения совладелец клуба Леонид Соболев заявил, что распустит команду, если это произойдет.

«Оренбург» завершил прошлый сезон на 15-м месте в РПЛ, набрав 19 очков. Теперь клуб готовится к новому сезону в высшем дивизионе.

Анастасия Фартыгина