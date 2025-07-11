Совфед — о ситуации в мире: «Отношения с Евросоюзом достигли плинтуса»

Замглавы Комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Чижов оценил текущую ситуацию в мире

Заместитель председателя Комитета Совфеда по обороне и безопасности, чрезвычайный полномочный посол РФ Владимир Чижов на пресс-конференции рассказал об отношениях США с Евросоюзом и Китаем, конференции по восстановлению Украины и других ключевых событиях в мире на сегодняшний день. Основные тезисы — в материале «Реального времени».

«Евросоюз превратился в военно-политический придаток НАТО»



За прошедшие годы положение Евросоюза в мире очень сильно изменилось из-за его критической зависимости от НАТО и решений Вашингтона, обратил внимание Владимир Чижов.

— Расширение НАТО мы всегда трактовали как акт враждебности. А что касается расширения Евросоюза, мы всегда говорили, что это часть всеобщей глобализации, которая тогда была привлекательнее, чем сейчас. Но Евросоюз сильно деградировал и превратился из экономического блока в первую очередь в некоторый военно-политический придаток НАТО, — заявил он.

Реальное время / realnoevremya.ru



Что касается отношений России и Евросоюза, по его словам, они «достигли уровня плинтуса».

Китай — крупнейший партнер и главный враг США

Президент США Дональд Трамп не скрывает того, что Китай одновременно является и крупнейшим торговым партнером американцев, и их самым главным стратегическим врагом, отметил спикер. Торговля Китая с Евросоюзом приносит около 2 млрд в день и примерно 700 млрд евро в год.

— В лучшие годы, в 2012 году это было, у нас с Евросоюзом был товарооборот 1 млрд евро в сутки. Сейчас, конечно, значительно меньше по понятным причинам, — заметил он.



Владимир Чижов также напомнил, что, пока Китай наращивает товарооборот с Россией и странами Евросоюза, США тем временем выступают с предложением о введении пошлины в 10% на все ввозимые европейские товары.

Пошлины в 500% за газ и нефть из России



Замглавы Комитета Совфеда по обороне и безопасности также оценил недавнее предложение Белого дома о введении пошлины в 500% для всех стран, которые импортируют газ и нефть из России.

Ранее эксперты энергоотрасли отмечали, что введение такого закона спровоцирует торговую войну и приведет к полному разрыву отношений США с Турцией, Китаем и другими крупнейшими покупателями российских энергоресурсов.



— Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы у него в руках был стоп-кран, то есть возможность приостановки того или иного закона или положения закона на 180 дней. Причем при согласовании с Конгрессом США можно сделать это дважды. Поэтому Дональд Трамп из рук этот рычаг не собирается выпускать, — отметил Чижов.

Впрочем, он обратил внимание на то, что американский лидер склонен изменять свои собственные решения, поэтому, пока закон не принят окончательно, нельзя предугадать дальнейшее развитие событий.

Россия способна защитить свои суда в Балтийском море и других водах



Отвечая на вопросы журналистов о возможном потоплении судов России в Балтийском море в связи с принятием Эстонией решения топить неизвестные суда в своих границах, Владимир Чижов заверил, что у нашей страны достаточно способов обезопасить свои корабли в любых водах.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

— Это не обязательно применение силы, иногда достаточно и демонстрации. Кроме того, у России нет запрета на противопехотные мины, поскольку в Оттавской конвенции Россия не участвует, как и США с Китаем. Эстония же использует эти мины, поскольку, видимо, думает, что их границу пересечет армада российских танков, — подчеркнул спикер.



Впрочем, с учетом экономического состояния Эстонии Владимир Чижов оценил такой вариант как не слишком оптимальный.

Дарья Сайфиева