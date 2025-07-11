Дом автора «Алисы в Стране чудес» в Северном Йоркшире выставлен на продажу за $2,17 млн

Здание принадлежит к архитектуре георгианской эпохи и было построено в начале XVIII века

Бывший дом писателя Льюиса Кэрролла, автора книги «Алиса в Стране чудес», выставлен на продажу за $2,17 млн. Об этом написало издание New York Post. Дом находится в городе Рипон, в графстве Северный Йоркшир. По данным агентства Savills, здание принадлежит к архитектуре георгианской эпохи и было построено в начале XVIII века. В середине 1800-х годов дом реконструировали.

Здание называется Ripon Old Hall. Оно находилось в собственности отца Кэрролла, который служил церковным чиновником при соседнем соборе — Ripon Cathedral. Семья проводила в доме три месяца в году на протяжении 1850-х годов. Сам Чарльз Лютвидж Доджсон — настоящее имя Кэрролла — бывал здесь во время каникул, учась в Оксфорде.

По словам экспертов, именно соседний собор стал одним из источников вдохновения для сюжета «Алисы». Внутри здания до сих пор сохранилась декоративная резьба, которая напоминает героев книги: золотую королеву на красной балке, голову кота с высунутым языком и грифона, преследующего кролика.

Сам дом занимает три этажа. На первом находятся три гостиные, кухня, столовая и кабинет. На двух верхних уровнях — пять спален и три ванные комнаты. В интерьере сохранились оригинальные элементы — мраморные полы, деревянные панели, камины и дубовая лестница с резной гирляндой. Одна из спален украшена колоннами в греческом стиле. В холле второго этажа на потолке изображена сцена суда Париса из древнегреческой мифологии. На участке также расположен отдельный жилой блок — студия с собственным входом. В ней есть кухня, спальня и ванная. Территория дома включает закрытые садовые зоны. Один из садов ориентирован на восток и рассчитан на утреннее солнце.

Агент по продаже заявил, что объект представляет историческую ценность и отражает архитектурные изменения, происходившие за последние 300 лет.

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Екатерина Петрова