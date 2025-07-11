Трамп угрожает 23 странам тарифами за отказ от торговых сделок

Президент США Дональд Трамп разослал письма 23 странам, требуя заключить торговые сделки с США до 1 августа. В противном случае с этой даты на их экспорт будут наложены тарифы до 40%. Среди адресатов — Южная Корея, Япония и другие крупные торговые партнеры.

Часть тарифов повторяет апрельские ставки, которые были приостановлены после анонса. Однако в новых письмах указаны как более высокие, так и более низкие ставки по сравнению с ранее объявленными. Например, Бразилия и Канада, не входившие в апрельский список, теперь также получили предупреждения. В случае Бразилии Трамп связал тарифы с судебным процессом против экс-президента Жаира Болсонару, обвиняемого в попытке отменить результаты выборов 2022 года.

Страны выразили обеспокоенность новыми угрозами. Южная Корея и Япония готовятся к переговорам, но не исключают ответных мер. Экономисты предупреждают, что такие действия могут дестабилизировать мировую торговлю и повысить цены на товары.

Артем Гафаров