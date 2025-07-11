В Кировском районе Казани с 15 июля временно отключат воду
С 9:00 15 июля до 10:00 16 июля 2025 года в Кировском районе будет временно прекращена подача воды. Это связано с подключением нового участка водопровода на улице Адмиралтейской, сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».
Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:
- Урицкого (дома 4, 4 корп. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17);
- Адмиралтейская (дома 1, 3 корп. 26);
- 2-я Аракчинская (частные дома от 1 до 69);
- Архангельская (дом 14г);
- Боевая (частные дома от 71 до 129);
- Красного Химика (дома 6, 6а, 6а/2, 8, 9, 10, 11, 13/17, 16/8, 18, 19, 19 корп. 1);
- Кызыл Армейская (дома 2, 3/8, 3а, 4, 5/25, 7, 8/16, 9, 9а, 10, 11, 12, 17/13, 17а/13, 23а, 23а корп. 1);
- Мало-Московская (дома 12, 14, 14а, 24а, 26, 26а);
- Поселковая (дома 8/1, 8/3, 19, 21, 23а, 25/5, 29, 29а);
- Узенькая (дома 4, 4 корп. 1, 6).
В список отключений входят 14 многоквартирных и 54 частных дома.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».