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В Кировском районе Казани с 15 июля временно отключат воду

12:02, 11.07.2025
В Кировском районе Казани с 15 июля временно отключат воду
Фото: Реальное время

С 9:00 15 июля до 10:00 16 июля 2025 года в Кировском районе будет временно прекращена подача воды. Это связано с подключением нового участка водопровода на улице Адмиралтейской, сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

  • Урицкого (дома 4, 4 корп. 1, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17);
  • Адмиралтейская (дома 1, 3 корп. 26);
  • 2-я Аракчинская (частные дома от 1 до 69);
  • Архангельская (дом 14г);
  • Боевая (частные дома от 71 до 129);
  • Красного Химика (дома 6, 6а, 6а/2, 8, 9, 10, 11, 13/17, 16/8, 18, 19, 19 корп. 1);
  • Кызыл Армейская (дома 2, 3/8, 3а, 4, 5/25, 7, 8/16, 9, 9а, 10, 11, 12, 17/13, 17а/13, 23а, 23а корп. 1);
  • Мало-Московская (дома 12, 14, 14а, 24а, 26, 26а);
  • Поселковая (дома 8/1, 8/3, 19, 21, 23а, 25/5, 29, 29а);
  • Узенькая (дома 4, 4 корп. 1, 6).

В список отключений входят 14 многоквартирных и 54 частных дома.

Анастасия Фартыгина

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