Зампред Новак: к 2050 году потребление энергоресурсов в мире вырастет на 20%

Исходя из этого прогноза, сформирована обновленная энергетическая стратегия России до 2050 года

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К 2050 году потребление энергоресурсов в мире вырастет на 20%, поэтому Россия ставит перед собой задачу обеспечения энергетической безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на открытии пленарного заседания нефтяного саммита в Альметьевске.

Он обратил внимание на то, что, исходя из этого прогноза, сформирована обновленная энергетическая стратегия России до 2050 года.

Ранее Александр Новак отметил, что технологический суверенитет в стране — это задача молодого поколения. С таким напутствием заместитель председателя правительства РФ обратился к молодежи во время встречи в Альметьевске.



Луиза Игнатьева