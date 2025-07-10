Сергей Брин резко раскритиковал доклад ООН о роли Google в Газе

Сергей Брин, сооснователь Google, резко раскритиковал доклад ООН, в котором утверждается, что крупные технологические компании, включая Google и его материнскую компанию Alphabet, извлекли прибыль из военных действий Израиля в Газе, предоставляя облачные и ИИ‑технологии. В своем сообщении сотрудникам Брин назвал использование термина «геноцид» в отношении Газы «глубоко оскорбительным» и обвинил ООН в явном антисемитизме. Он подчеркнул, что такие обвинения вводят в заблуждение и не соответствуют действительности.

Доклад был подготовлен специальным докладчиком ООН по оккупированным палестинским территориям Франческой Албанезе. В нем утверждается, что американские технологические гиганты воспользовались возможностями, созданными военными действиями Израиля, предоставляя услуги, связанные с обработкой данных и облачным хранением. Особое внимание уделено контракту Project Nimbus на $1,2 млрд, заключенному между Google, Amazon и израильскими оборонными структурами в 2021 году.

В ответ на критику США призвали к отставке Албанезе, обвиняя ее в предвзятости и антисемитизме. Брин, в свою очередь, заявил, что его комментарии были реакцией на «явно предвзятый и вводящий в заблуждение» доклад. Google не прокомментировала его заявление.



Артем Гафаров