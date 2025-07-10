Минкультуры учредило национальную премию для управленцев в сфере культуры
Министерство культуры учредило новую национальную премию, предназначенную для выдающихся управленцев в сфере культуры. Соответствующий приказ, подписанный министром культуры Ольгой Любимовой, был опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Новая награда призвана выявлять, поддерживать и поощрять специалистов, которые внесли весомый вклад в развитие культурной среды страны и продемонстрировали выдающиеся управленческие качества.
Согласно документу, премия будет присуждаться ежегодно по итогам конкурсного отбора. В частности, предусмотрены восемь номинаций, охватывающих различные аспекты управленческой деятельности в сфере культуры:
- «Руководитель органа власти в сфере культуры»;
- «Руководитель организации культуры»;
- «Руководитель проекта в сфере культуры»;
- «Руководитель творческого коллектива/творческой команды»;
- «Руководитель образовательного учреждения/проекта в сфере культуры»;
- «Наставник»;
- «Молодой руководитель»;
- «СВОя культура».
Лауреаты премии будут удостаиваться диплома и памятной статуэтки.
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