Поезд в Казань задержался на полтора часа из-за возгорания под Волгоградом

Фото: Максим Платонов

Пассажиры поезда №510, следующего из Новороссийска в Казань, столкнулись с задержкой в пути до полутора часов. Причиной стало возгорание сухой растительности в полосе отвода на станции Жутово Приволжской железной дороги в Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД».

Инцидент произошел на станции Жутово, где возгорание сухой травы непосредственно вблизи железнодорожных путей привело к необходимости временной остановки движения. Согласно официальному сообщению Приволжской железной дороги, помимо казанского рейса, задержки коснулись также пассажирских поездов дальнего следования №534 Имеретинский курорт — Пермь и №462 Адлер — Уфа.

— В настоящее время в связи с возгоранием сухой растительности в полосе отвода на станции Жутово Приволжской железной дороги до полутора часов задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №534 Имеретинский курорт — Пермь; №462 Адлер — Уфа; №510 Новороссийск — Казань, — говорится в сообщении пресс-службы.

Для оперативной ликвидации возгорания на место происшествия был незамедлительно направлен пожарный поезд.

Рената Валеева