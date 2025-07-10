АСИ прогнозирует рост экспорта российских книг до $65 млн к 2030 году

В документе говорится, что в 2023 году объем экспорта составил примерно $6,5 млн

Фото: Артем Дергунов

Экспорт книг из России может вырасти в десять раз и достичь $65 млн к 2030 году. Такие оценки содержатся в исследовании книжного рынка, подготовленном Агентством стратегических инициатив. В документе говорится, что в 2023 году объем экспорта составил примерно $6,5 млн. Аналитики считают, что при реализации предлагаемых мер отрасль может кратно увеличить международные продажи.

По данным исследования, в 2023 году книжная индустрия обеспечила 0,06% валового внутреннего продукта. К 2030 году этот показатель может увеличиться до 0,08%. Общая выручка отрасли в прошлом году составила 121 млрд рублей. Прогнозируемый рост к 2030 году — до 169 млрд рублей. Сейчас в книжной отрасли заняты 133,7 тыс. человек. Кроме того, в этом сегменте работают 27,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Авторы доклада отмечают, что сектор сохраняет значение для экономики и культуры, несмотря на ряд системных ограничений.

Среди основных проблем названы рост себестоимости полиграфических услуг, кадровый дефицит, распространение пиратской продукции и контрафакта. Также затрудняет развитие отсутствие системной поддержки независимых игроков и слабое присутствие российских книг на внешних рынках.

Чтобы устранить барьеры, эксперты предлагают запустить поддержку кросс-медийных проектов, развивать академии книжного бизнеса и присвоить книжным магазинам статус субъектов социального предпринимательства. Эти меры, по мнению аналитиков, могут усилить позиции российских издательств как внутри страны, так и за рубежом.

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Екатерина Петрова