Госдума отклонила законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары

Фото: Максим Платонов

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, предлагавший сокращение продолжительности рабочего дня в связи с высокой температурой воздуха. Об этом пишет РИА «Новости».

Законопроект предусматривал обязанность работодателя сокращать рабочий день по требованию работника: на один час при температуре воздуха 28,5 градуса, на два часа при 29 градусах и на четыре часа при 30,5 градуса и выше.

Инициаторы законопроекта отмечали, что предлагаемые изменения направлены на защиту здоровья работников и устранение правового пробела, поскольку действующее законодательство не содержит официальной нормы на этот счет. По их мнению, работодатели, не имея законных оснований для сокращения рабочего дня из-за жары, вынуждены объявлять простой с частичной оплатой.



— Предлагаемые меры — это не о выходных, а о здоровье. При этом подобная практика — достаточно точечная мера, которая затрагивает лишь самые жаркие дни и отдельные регионы или даже города. Сиеста по-русски не нанесет существенного ущерба производственным показателям, а, может, и повысит эффективность труда, снизив количество больничных и несчастных случаев, — заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Чернышов подчеркнул, что изменение климата делает жару реальной угрозой для здоровья и жизни людей, приводя к проблемам с сердечно-сосудистой системой, снижению концентрации внимания и повышению риска несчастных случаев на рабочих местах, требующих точности и физической нагрузки. Он сослался на пример юга Европы, где последняя волна жары привела к гибели более 2 300 человек.

Несмотря на аргументы в пользу защиты здоровья работников, законопроект не получил поддержки большинства депутатов и был отклонен.

Рената Валеева