Оренбург стал домом для первой в России Академии настольного тенниса федерального значения

Первая в стране Академия настольного тенниса, предназначенная для круглогодичного проживания и профессиональной подготовки юных спортсменов со всей России, в том числе с ОВЗ, открылась в Оренбургской области. Сегодня комплекс инспектировали полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев.

— В Приволжском федеральном округе активно развивается спортивная инфраструктура — показатель удовлетворенности условиями для занятий физкультурой в регионах нашего округа на высоком уровне — более 63% (средний показатель по России — 61,5%), — отметил Игорь Комаров.

Академия расположена рядом с крупнейшим в России Центром настольного тенниса. На базе действующего центра регулярно проводятся крупные региональные, всероссийские и международные соревнования, а также работает спортивная школа, где уже подготовлен 21 мастер спорта России по настольному теннису и 70 кандидатов в мастера спорта.



Глава региона также отметил, что в 2024 году в области стартовал новый масштабный проект «Спортивный актив Оренбуржья», который объединил 10 самых крупных массовых мероприятий по различным видам спорта. Участниками проекта стали более 80 тысяч жителей области.



Рената Валеева