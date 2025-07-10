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Российские пользователи жалуются на работу СБП

16:07, 10.07.2025
Российские пользователи жалуются на работу СБП
Фото: Динар Фатыхов

Российские пользователи Системы быстрых платежей (СБП) столкнулись с проблемами в работе и массово сообщают о сбоях. Это следует из данных мониторингового портала Downdetector.

скриншот с сайта downdetector.su

По состоянию на 16.05 по московскому времени в России пошел вал жалоб на функционирование сервиса. Число обращений о неполадках быстро превысило 940.

Рената Валеева

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