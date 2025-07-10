Госдума в первом чтении поддержала законопроект об упрощенном ремонте памятников
Сейчас упрощенная реставрация возможна только для памятников, связанных с Великой Отечественной войной
Госдума в первом чтении приняла законопроект об упрощенном порядке проведения ремонта памятников. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сейчас упрощенное проведение реставрации возможно только для памятников, связанных с Великой Отечественной войной, кроме зданий и мемориальных квартир.
Порядок и перечень объектов был утвержден Минкультуры России с марта 2024 года.
Новым законопроектом предлагается также включить в этот перечень памятники, посвященные Первой мировой войне, Русско-японской войне и другим военным конфликтам.
Это поможет избежать долгих согласований и сложных процедур и ремонтировать объекты истории и культуры быстрее.
В Татарстане в 2024 году на реставрацию объектов культурного наследия было выделено 3,5 млрд рублей. Большая часть средств пошла на памятники истории и архитектуры, которые подготовили к саммиту глав БРИКС, — это более 80 объектов.
В августе 2025 года в Казани должен открыться после реставрации храм-памятник павшим воинам, построенный в 1823 году.
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