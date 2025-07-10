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Госдума в первом чтении поддержала законопроект об упрощенном ремонте памятников

15:40, 10.07.2025

Сейчас упрощенная реставрация возможна только для памятников, связанных с Великой Отечественной войной

Госдума в первом чтении поддержала законопроект об упрощенном ремонте памятников
Фото: Максим Платонов

Госдума в первом чтении приняла законопроект об упрощенном порядке проведения ремонта памятников. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас упрощенное проведение реставрации возможно только для памятников, связанных с Великой Отечественной войной, кроме зданий и мемориальных квартир.

Порядок и перечень объектов был утвержден Минкультуры России с марта 2024 года.

Новым законопроектом предлагается также включить в этот перечень памятники, посвященные Первой мировой войне, Русско-японской войне и другим военным конфликтам.

Это поможет избежать долгих согласований и сложных процедур и ремонтировать объекты истории и культуры быстрее.

В Татарстане в 2024 году на реставрацию объектов культурного наследия было выделено 3,5 млрд рублей. Большая часть средств пошла на памятники истории и архитектуры, которые подготовили к саммиту глав БРИКС, — это более 80 объектов.

В августе 2025 года в Казани должен открыться после реставрации храм-памятник павшим воинам, построенный в 1823 году.

Дарья Сайфиева

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