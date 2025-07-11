Книга японского писателя Кавамуры лидирует по продажам в России с тиражом 50 тыс. экземпляров

В первом полугодии 2025 года самой продаваемой книгой в крупнейшей российской книжной сети «Читай-город — Буквоед» стал роман японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут»

Фото: Реальное время

В первом полугодии 2025 года самой продаваемой книгой в крупнейшей российской книжной сети «Читай-город — Буквоед» стал роман японского автора Гэнки Кавамуры «Если все кошки в мире исчезнут», пишет газета «Ведомости». С января по июнь было продано около 50 тыс. экземпляров. Книга также заняла второе место по количеству проданных копий на маркетплейсе Ozon и стала там самым популярным произведением художественной литературы. Абсолютные данные по продажам на Ozon не раскрываются.

Роман вышел в издательстве «Бомбора», которое входит в холдинг «Эксмо-АСТ». Он рассказывает о почтальоне, которому осталось жить несколько месяцев из-за смертельной болезни. Дух предлагает герою продлить жизнь, если тот будет жертвовать по одной вещи из мира в обмен на каждый день. Согласившись, герой начинает по-новому воспринимать окружающий мир и ценить детали повседневности.

На других площадках лидерами стали книги из нон-фикшен-сегмента. На Ozon первое место по продажам заняло руководство по отказу от курения «Легкий способ бросить курить» британца Аллена Карра. Книга вышла в издательстве «Добрая книга». На Wildberries в лидеры вышло произведение Джорджа Клейсона «Самый богатый человек в Вавилоне», которое выпускают несколько российских издательств. По данным маркетплейса, продажи исчисляются десятками тысяч экземпляров. В «Читай-город — Буквоеде» эта книга занимает десятое место.

В сегменте цифровых книг по выручке лидирует аудиоформат книги «Трансерфинг себя» Вадима Зеланда. Эту информацию сообщила группа компаний «Литрес». Общая сумма выручки не разглашается. В аннотации говорится, что автор учит управлять реальностью и укреплять силу духа.

Реальное время / realnoevremya.ru

Некоторые книги вошли в рейтинги сразу нескольких площадок. Среди них цикл британской писательницы Холли Джексон «Хороших девочек не убивают». Первая книга серии заняла третью строчку на Wildberries и пятую — в «Читай-город — Буквоеде», где было продано 18 тыс. экземпляров. Вторая часть серии, «Хорошая девочка, дурная кровь», заняла восьмую позицию на Wildberries. Популярность серии выросла после выхода сериала по первой книге. Он вышел на телеканале BBC Three в Великобритании, позже — на Netflix. В России официального релиза не было.

Еще одна популярная книга — роман Лорана Гунеля «Бог всегда путешествует инкогнито». Он занял третье место на Ozon и седьмое в «Читай-город — Буквоеде». Книга объединяет элементы художественной прозы и мотивационной литературы.

На Wildberries в числе лидеров продаж оказалась российская писательница Анна Джейн (Анна Потапкина), умершая в 2023 году. Ее книга «Твое сердце будет разбито» заняла четвертое место по количеству проданных экземпляров. На Ozon на пятой позиции оказался другой роман писательницы — «Разреши любить».

Среди российских авторов в бумажном сегменте высоких позиций достигли только два новых имени. Детективно-фантастическая книга Виктора Дашкевича «Тайна мертвого ректора» заняла восьмое место в «Читай-город — Буквоеде». В аудиоформате она также принесла 5,1 млн рублей выручки и заняла третью строчку по этому показателю у ГК «Литрес». Девятое место в сети магазинов занял роман «Морана и Тень. Плетущая» Лии Арден (Влады).

Все важное о книжной индустрии и литературе читайте в нашей рубрике «Книжная полка».

Екатерина Петрова