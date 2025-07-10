РФС объявил имена судей на матч Суперкубка России в Казани

Фото: Динар Фатыхов

Судейская бригада Артема Чистякова назначена обслуживать матч за Суперкубок России по футболу между «Краснодаром» и ЦСКА в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Помогать Чистякову предстоит его ассистентам Рустаму Мухтарову и Константину Шаламберидзе, резервным будет Иван Абросимов. За видеопросмотры ВАР ответственным назначен Евгений Буланов, его помощником станет Роман Галимов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чистяков в прошлом сезоне судил четыре матча с участием «Краснодара», в том числе чемпионский — в 30-м туре против «Динамо» Мск (3:0). В трех из них краснодарцы победили, в одном проиграли. ЦСКА при Чистякове в минувшем сезоне сыграл пять раз — трижды в РПЛ и дважды в Кубке России. В чемпионате армейцы при нем одержали одну победу и две ничьи, в Кубке — две ничьи (с «Рубином» — 0:0 и «Динамо» Мск — 0:0).

Матч за Суперкубок России между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 12 июля в Казани в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи проведет федеральный телеканал «Матч ТВ».

Зульфат Шафигуллин