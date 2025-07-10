Директора МХАТ Владимира Кехмана отпустили после допроса в Следкоме

Директор МХАТ им. Горького Владимир Кехман был отпущен из Следкома после допроса, как сообщил источник ТАСС.

— Отпустили после допроса, — сказал источник.

Кехман оказался в центре внимания из-за долгов по кредитам на сумму 17,8 млрд рублей. Эти сведения стали известны в ходе расследования уголовного дела о растрате, связанной с реконструкцией театральной сцены. В отношении него открыто восемь исполнительных производств: шесть касаются задолженности перед банками, а два — других дел.

На днях в МХАТ и по нескольким другим адресам прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и другие носители информации. Кехман был доставлен на допрос в Следственный комитет, где продолжаются следственные действия.



Анастасия Фартыгина