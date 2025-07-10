Ашурматов объяснил причину своего ухода из «Рубина»

Защитник Рустам Ашурматов объяснил причины своего ухода из «Рубина». Футболист сборной Узбекистана перешел из казанского клуба в иранский «Эстегляль».

— Если честно, хотелось больше игровой практики, поэтому решил уйти из команды. Я мог остаться в «Рубине», ведь у меня еще год контракта с клубом. Но мне нужна игровая практика, чтобы попасть на чемпионат мира. В прошлом сезоне не имел столько игрового времени, на сколько рассчитывал. Я хотел играть больше и старался, но не получилось, — сказал Ашурматов «Чемпионату».

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ашурматов выступал за «Рубин» с января 2023 года, отыграв за казанцев 45 матчей, в которых забил три гола. Весной защитник помог сборной Узбекистана впервые в истории пробиться в финальную часть чемпионата мира.

В среду, 9 июля, Ашурматов официально покинул «Рубин» и перешел в иранский «Эстегляль». По данным портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 500 тысяч евро.

Зульфат Шафигуллин