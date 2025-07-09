В Казани пенсионерка отдала мошенникам 1,1 млн рублей за «спасение» внучки

Фото: Динар Фатыхов

В Казани пожилая жительница города стала жертвой мошенников, лишившись более 1,1 млн рублей. Злоумышленники обманули 80-летнюю пенсионерку, сообщив о дорожно-транспортном происшествии, в которое якобы попала ее внучка, рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Днем пенсионерке позвонили неизвестные. Они сообщили, что ее внучка якобы стала виновницей серьезного ДТП и для предотвращения ее уголовного преследования немедленно требуется крупная сумма денег.

Пожилая женщина, поверив звонившим и желая помочь своей родственнице, передала прибывшему посыльному мошенников более 1 млн рублей. Лишь после того, как она связалась со своей настоящей внучкой, стало очевидно, что ее обманули.

Мошенники начали выманивать у россиян деньги, притворяясь депутатами и губернаторами регионов.



Рената Валеева