Краснодарский край принял более 6,5 млн туристов с начала 2025 года

Фото: Рената Валеева

Курорты Краснодарского края с начала 2025 года уже посетили более 6,5 млн человек, несмотря на ограничения, введенные после чрезвычайной ситуации в Керченском проливе. Об этом сообщил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

— Сейчас в Краснодарском крае отдыхают более 380 тысяч человек, — приводит слова Зарицкого телеграм-канал администрации.

Среди самых популярных направлений для отдыха глава ведомства назвал Сочи, Геленджик, Анапу и Новороссийск. Высоким спросом также пользуются курорты Туапсинского и Приморско-Ахтарского муниципальных округов, а также Темрюкского, Славянского и Ейского районов.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зарицкий подчеркнул, что для обеспечения комфортного и безопасного отдыха туристов на побережье Кубани открыты 445 благоустроенных пляжей.

Ранее Минтранс сообщил о подготовке к возобновлению работы аэропорта Геленджика. В ближайшее время планируется открытие аэропорта для выполнения внутренних рейсов.

Рената Валеева