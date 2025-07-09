На благоустройство бульвара в Иннополисе направят 20,4 млн рублей

Срок выполнения работ — до 31 октября 2025 года

Фото: Артем Дергунов

На благоустройство Квантового бульвара в Иннополисе выделят 20,4 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Планируются работы по озеленению общественного пространства. В смете предусмотрены также расходы на проведение монтажных работ и установку временных сооружений, а также прочие расходы.

Средства на проведение работ выделят из бюджета Татарстана. Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой РТ». Срок выполнения — до 31 октября 2025 года



Ранее сообщалось, что в Татарстане благоустройство 51 общественного пространства проведут по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. На эти цели предусмотрено в общей сложности свыше 1,7 млрд рублей, из которых 244 млн — средства республиканского бюджета. В перечне объектов модернизации указан и Квантовый бульвар в Иннополисе.

Дарья Сайфиева