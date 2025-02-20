На благоустройство парков Татарстана выделят 1,7 млрд рублей

Работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

Фото: Динар Фатыхов

Благоустройство 51 общественного пространства проведут в Татарстане по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. На эти цели предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей, из которых 244 млн — средства республиканского бюджета, сообщила пресс-служба Министерства строительства Татарстана.

В программу обновления вошли семь объектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях:

«Верхний променад берега Свияги» в Свияжске Зеленодольского района;

«Развитие улиц Вокзальной и Ометова» в городе Агрызе Агрызского района;

«Квантовый бульвар» в Иннополисе Верхнеуслонского района;

«Арские сюжеты — новая жизнь исторического квартала» в городе Арске Арского района;

Пейзажный парк «Камашево» в городе Менделеевске Менделеевского района;

Исторический квартал Зеленодольска «Полукамушки»;

Комплексное развитие улицы Ленина на участке от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова в Чистополе.

Дарья Беззубова