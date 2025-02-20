На благоустройство парков Татарстана выделят 1,7 млрд рублей
Работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»
Благоустройство 51 общественного пространства проведут в Татарстане по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. На эти цели предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей, из которых 244 млн — средства республиканского бюджета, сообщила пресс-служба Министерства строительства Татарстана.
В программу обновления вошли семь объектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях:
- «Верхний променад берега Свияги» в Свияжске Зеленодольского района;
- «Развитие улиц Вокзальной и Ометова» в городе Агрызе Агрызского района;
- «Квантовый бульвар» в Иннополисе Верхнеуслонского района;
- «Арские сюжеты — новая жизнь исторического квартала» в городе Арске Арского района;
- Пейзажный парк «Камашево» в городе Менделеевске Менделеевского района;
- Исторический квартал Зеленодольска «Полукамушки»;
- Комплексное развитие улицы Ленина на участке от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова в Чистополе.
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