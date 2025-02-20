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На благоустройство парков Татарстана выделят 1,7 млрд рублей

17:11, 20.02.2025

Работы пройдут в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды»

На благоустройство парков Татарстана выделят 1,7 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

Благоустройство 51 общественного пространства проведут в Татарстане по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году. На эти цели предусмотрено свыше 1,7 млрд рублей, из которых 244 млн — средства республиканского бюджета, сообщила пресс-служба Министерства строительства Татарстана.

В программу обновления вошли семь объектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях:

  • «Верхний променад берега Свияги» в Свияжске Зеленодольского района;
  • «Развитие улиц Вокзальной и Ометова» в городе Агрызе Агрызского района;
  • «Квантовый бульвар» в Иннополисе Верхнеуслонского района;
  • «Арские сюжеты — новая жизнь исторического квартала» в городе Арске Арского района;
  • Пейзажный парк «Камашево» в городе Менделеевске Менделеевского района;
  • Исторический квартал Зеленодольска «Полукамушки»;
  • Комплексное развитие улицы Ленина на участке от улицы Льва Толстого до улицы Нариманова в Чистополе.
Дарья Беззубова

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