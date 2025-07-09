Мухаметшин призвал к усилению контроля за мигрантами

Сегодня в Культурном центре им. А.С. Пушкина в Казани состоялось заседание круглого стола, посвященного вопросам реализации миграционной политики в республике и совершенствования миграционного законодательства.

Глава парламента Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул, что в настоящее время в стране проводится масштабная работа по совершенствованию миграционного законодательства.

— Так, за 2024 год было принято 14 новых федеральных законов, направленных на борьбу с незаконной миграцией и обновление подходов к миграционной политике. С 5 июля вступили в силу дополнительные нововведения, устанавливающие запрет на оказание услуг связи иностранным гражданам, не подтвердившим личность по биометрии. Кроме того, теперь в регистре сведений о населении появится информация о прохождении мигрантами обязательной дактилоскопической регистрации, — сказал он.

В связи с этим Мухаметшин призвал все государственные органы, включая правоохранительную систему, а также общественные объединения и вузы республики, сосредоточиться на обеспечении строгого соблюдения данных нововведений. Особое внимание, по его словам, должно быть уделено их доведению и разъяснению на местах.

Отдельно в своем выступлении глава парламента затронул вопрос работы с трудовыми мигрантами. Он напомнил, что Татарстан, будучи передовым и экономически успешным субъектом России, остается привлекательной территорией для трудовых мигрантов, занимая лидирующие позиции среди регионов ПФО по количеству прибывающих иностранных граждан. В настоящее время в республике проживает более 110 тысяч иностранных граждан, около половины из которых приехали в республику работать.

Реальное время / realnoevremya.ru

Обращаясь к руководителям национально-культурных автономий, Фарид Мухаметшин призвал их вести активную разъяснительную и профилактическую работу с соотечественниками, детально объяснять изменения в законодательстве и при необходимости оказывать поддержку в постановке на учет и подготовке соответствующих документов.

— Россия и Татарстан всегда были родным домом для людей самых разных национальностей, и многие из них внесли и продолжают вносить весомый вклад в развитие как республики, так и всей нашей страны в целом. Наша с вами общая задача — сделать все необходимое, чтобы Республика Татарстан и впредь оставалась территорией мира и согласия, — отметил глава парламента.

Рената Валеева