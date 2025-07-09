Минниханов и Цивилев встретились с участниками Летней школы инженеров в Казани

Летняя школа проходит в стенах Казанского энергоуниверситета

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев встретились с участниками Межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «ИНЖИР-2025». Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

— Татарстан — крупный промышленный центр России. Промышленность и энергетика тесно связаны между собой. Сегодня мы реализуем ряд крупных проектов при поддержке Министерства энергетики России, уделяя особое внимание образовательной сфере и подготовке высококвалифицированных специалистов, — отметил Рустам Минниханов.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Он напомнил, что Казанский энергоуниверситет, в стенах которого проходит летняя школа, является одним из ведущих технических вузов страны.

Сергей Цивилев также провел для студентов лекцию на тему «Стратегия развития энергетики — модель технологического суверенитета».

Дарья Сайфиева