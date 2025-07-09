Минниханов и Цивилев встретились с участниками Летней школы инженеров в Казани
Летняя школа проходит в стенах Казанского энергоуниверситета
Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр энергетики России Сергей Цивилев встретились с участниками Межвузовской летней школы инженеров энергетики будущего «ИНЖИР-2025». Об этом сообщает пресс-служба раиса Татарстана.
— Татарстан — крупный промышленный центр России. Промышленность и энергетика тесно связаны между собой. Сегодня мы реализуем ряд крупных проектов при поддержке Министерства энергетики России, уделяя особое внимание образовательной сфере и подготовке высококвалифицированных специалистов, — отметил Рустам Минниханов.
Он напомнил, что Казанский энергоуниверситет, в стенах которого проходит летняя школа, является одним из ведущих технических вузов страны.
Сергей Цивилев также провел для студентов лекцию на тему «Стратегия развития энергетики — модель технологического суверенитета».
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