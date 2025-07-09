Россияне смогут выгодно перевести накопительную пенсию в программу долгосрочных сбережений

Фото: Артем Дергунов

Россияне получили возможность перевести средства своей накопительной пенсии в программу долгосрочных сбережений (ПДС), которая становится все более популярной. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил RT на русском, что одним из главных преимуществ ПДС является возможность забрать деньги через 15 лет участия, независимо от возраста.

Программа также позволяет экстренно получить сбережения в случае потери кормильца или для оплаты дорогостоящего лечения.

— К таким ситуациям относятся инсульт, инфаркт миокарда, онкологические и другие болезни из утвержденного правительством списка, — подчеркнул Говырин.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Минимальный срок участия в ПДС составляет десять лет, но некоторые некоммерческие пенсионные фонды могут предложить более короткий срок по договору.

— В ПДС вся сумма доступна через 15 лет участия независимо от размера накоплений, — добавил депутат.

Для женщин в 55 лет и мужчин в 60 лет предусмотрена возможность единовременной выплаты, если расчетная ежемесячная пожизненная выплата меньше 10% прожиточного минимума пенсионера. Говырин подчеркнул, что в ПДС ожидаемый период выплат больше, что позволяет установить более высокий порог.

Все переведенные средства и доходы от размещения в ПДС защищены Агентством по страхованию вкладов.

— Это убережет средства от мошенников, — добавил депутат.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Говырин также сравнил ПДС с обязательным пенсионным страхованием (ОПС), отметив, что в ПДС выплаты доступны через 15 лет, а в ОПС — только с 55 или 60 лет. В отличие от ОПС, где страхуются только взносы, в ПДС защиту получают как взносы, так и доход.

Решение о переводе средств накопительной пенсии остается за каждым человеком и зависит от его финансовых целей, возраста и суммы на счете.

Анастасия Фартыгина