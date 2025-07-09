За прошедшие сутки потушено 29 пожаров в 11 регионах

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За прошедшие сутки в России ликвидированы 29 лесных пожаров на территории 11 регионов. В стране продолжаются работы по тушению 52 действующих лесных пожаров в 10 субъектах России.

Для борьбы с огнем мобилизованы значительные силы и средства. В тушении задействовано 1725 человек личного состава, 185 единиц наземной техники, а также 20 воздушных судов, непосредственно участвующих в операциях по ликвидации возгораний. Кроме того, на авиационном мониторинге лесопопожарной обстановки находятся 72 воздушных судна.

Особое внимание уделяется регионам со сложной лесопожарной обстановкой. Для помощи Забайкальскому краю и Бурятии в стабилизации ситуации дополнительно привлечены 693 работника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

Серьезность текущей ситуации с лесными пожарами подчеркивается введенными на различных территориях режимами:

Режим ЧС действует в 2 регионах страны.

Особый противопожарный режим введен в 49 субъектах.

Пожароопасный сезон объявлен на территории 87 регионов.

Анастасия Фартыгина