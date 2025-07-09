Более 160 человек пропали без вести после наводнения в Техасе

Фото: Динар Фатыхов

В Техасе продолжаются поиски пропавших без вести после катастрофического наводнения, унесшего жизни 109 человек, пишет ТАСС.

По данным властей, 161 человек до сих пор числится пропавшим. Среди них пятеро отдыхающих и один вожатый из христианского лагеря «Мистик», который сильно пострадал от наводнения.

Губернатор Техаса Грег Эбботт на пресс-конференции 8 июля заявил: «Сейчас наша главная задача — найти всех, кто пострадал от наводнения. Мы не остановимся, пока не найдем каждого пропавшего без вести».

Лагерь «Мистик», расположенный в живописной местности Техас-Хилл-Кантри вдоль реки Гуадалупе, столкнулся с резким подъемом воды 4 июля, что привело к затоплению домиков и гибели 27 девочек и вожатых. Власти обещают продолжать поисковые работы, пока не будут найдены все пропавшие.

Анастасия Фартыгина