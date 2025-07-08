В Татарстане уничтожили заросли наркосодержащих растений
Прокуратура Камско-Устьинского района Татарстана обнаружила незаконное произрастание наркотических растений на землях общего пользования в поселке городского типа Камское Устье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
На площади более 3 тыс. квадратных метров были зафиксированы более 10 очагов наркосодержащих растений.
Несмотря на это, местные власти не предприняли никаких мер для их уничтожения, что нарушает требования федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». После проверки прокуратура направила представление руководителю исполкома поселка.
- Позже муниципалитет уничтожил обнаруженные наркотические растения.
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