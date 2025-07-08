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В Татарстане уничтожили заросли наркосодержащих растений

21:56, 08.07.2025
В Татарстане уничтожили заросли наркосодержащих растений
Фото: предоставлено пресс-службой прокуратуры РТ

Прокуратура Камско-Устьинского района Татарстана обнаружила незаконное произрастание наркотических растений на землях общего пользования в поселке городского типа Камское Устье. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

На площади более 3 тыс. квадратных метров были зафиксированы более 10 очагов наркосодержащих растений.

Несмотря на это, местные власти не предприняли никаких мер для их уничтожения, что нарушает требования федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах». После проверки прокуратура направила представление руководителю исполкома поселка.

  • Позже муниципалитет уничтожил обнаруженные наркотические растения.
Анастасия Фартыгина

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