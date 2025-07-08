Новости экономики

18:39 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение на торгах

16:54, 08.07.2025

По состоянию на 16.16 по московскому времени индекс снизился на 0,38%, до 2 745,78 пункта

Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение на торгах
Фото: Артем Дергунов

Российский рынок акций 8 июля демонстрирует умеренное снижение во второй половине торгов. Об этом сообщает «Прайм».

В лидерах снижения также акции «Газпром нефти» (-3,05%), Московского кредитного банка (-2,86%), «Роснефти» (-1,89%) и «Лукойла» (-1,46%).

По состоянию на 16:16 по московскому времени индекс снизился на 0,38%, до 2 745,78 пункта.

— Среднесрочно российский рынок продолжает консолидироваться в узких диапазонах значений, — рассказала «Прайм» Елена Кожухова из ИК «Велес капитал».

В середине торгов индекс Мосбиржи в очередной раз обновил двухнедельный минимум и несет заметные потери, отметил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Давление на котировки акций продолжает оказывать ухудшение геополитической обстановки, добавил эксперт.

Дарья Сайфиева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Экономика Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть623.9
  • Нижнекамскнефтехим81.15
  • Казаньоргсинтез76.8
  • КАМАЗ91.1
  • Нижнекамскшина40.6
  • Таттелеком0.608