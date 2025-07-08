Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение на торгах

По состоянию на 16.16 по московскому времени индекс снизился на 0,38%, до 2 745,78 пункта

Фото: Артем Дергунов

Российский рынок акций 8 июля демонстрирует умеренное снижение во второй половине торгов. Об этом сообщает «Прайм».

В лидерах снижения также акции «Газпром нефти» (-3,05%), Московского кредитного банка (-2,86%), «Роснефти» (-1,89%) и «Лукойла» (-1,46%).

По состоянию на 16:16 по московскому времени индекс снизился на 0,38%, до 2 745,78 пункта.



— Среднесрочно российский рынок продолжает консолидироваться в узких диапазонах значений, — рассказала «Прайм» Елена Кожухова из ИК «Велес капитал».

В середине торгов индекс Мосбиржи в очередной раз обновил двухнедельный минимум и несет заметные потери, отметил Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

Давление на котировки акций продолжает оказывать ухудшение геополитической обстановки, добавил эксперт.

Дарья Сайфиева