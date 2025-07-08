Лучший бомбардир прошлого сезона КХЛ среди защитников перешел в СКА

СКА подписал контракт с американским защитником Тревором Мерфи. Соответствующая информация появилась на официальном сайте питерского клуба.

— Соглашение с хоккеистом рассчитано на два года и будет действовать до конца сезона-2026/27, — говорится в сообщении.

В минувшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Мерфи в составе «Сибири» стал лучшим бомбардиром среди защитников. В регулярном чемпионате американский хоккеист забросил 13 шайб и отдал 45 голевых передач, набрав 58 очков.

В КХЛ Мерфи также выступал за китайский «Куньлунь», казанский «Ак Барс» и новосибирскую «Сибирь». В Казани хоккеист стал бронзовым медалистом Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин