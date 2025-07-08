Специалисты нашли приложения-клоны для оплаты проезда по Вознесенскому тракту

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты по безопасности из ИБ-компании F6 выявили обширную сеть фишинговых сайтов, имитирующих страницы оплаты проезда по федеральным и региональным автомагистралям России. Особый акцент в этой мошеннической схеме сделан на крупные дорожные объекты, в том числе Вознесенский тракт в Казани, а также платные дороги Москвы и Санкт-Петербурга.

В одной из обнаруженных сетей насчитывается 39 мошеннических ресурсов, пишет ТАСС.

Большая часть этих сайтов, как уточнили в компании, были созданы в мае 2025 года, что совпадает с началом сезона отпусков и увеличением активности на дорогах. При этом, по словам специалистов, сайты «свободно индексируются в поисковых системах, один из вредоносных доменов оказался даже на верхних строках поисковой выдачи», что значительно повышает шансы пользователей попасться на удочку мошенников.



Схема обмана, по данным компании, начинается с того, что пользователь вводит на фишинговом сайте государственный номер своего автомобиля или номер транспортной карты. Далее ресурс выдает сообщение о якобы имеющейся задолженности, которую требуется немедленно оплатить. Затем запрашивается полная платежная информация: номер банковской карты, срок ее действия и CVV/CVC-код. Сайт после ввода данных имитирует запрос на подтверждение через СМС, однако как только банковские реквизиты введены, жертва уже теряет свои средства, а конфиденциальные данные оказываются в распоряжении мошенников.

В июне Министерство транспорта Татарстана предупредило о появлении мошеннических ресурсов, имитирующих официальный сайт для оплаты проезда по второму этапу Вознесенского тракта.

Рената Валеева