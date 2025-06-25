Мошенники создали поддельный сайт для оплаты проезда по Вознесенскому тракту
Министерство транспорта Татарстана предупреждает граждан о появлении мошеннических ресурсов, имитирующих официальный сайт для оплаты проезда по второму этапу Вознесенского тракта.
По информации, опубликованной в официальном телеграм-канале ведомства, злоумышленники создали поддельную интернет-страницу, целью которой является хищение денежных средств граждан.
Минтранс республики призывает всех пользователей, планирующих оплатить проезд по данному участку дороги, проявлять максимальную бдительность. Осуществлять оплату следует исключительно через официальный и проверенный ресурс: vtkazan.ru
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