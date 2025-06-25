Новости общества

09:11 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Мошенники создали поддельный сайт для оплаты проезда по Вознесенскому тракту

18:28, 25.06.2025
Мошенники создали поддельный сайт для оплаты проезда по Вознесенскому тракту
Фото: Динар Фатыхов

Министерство транспорта Татарстана предупреждает граждан о появлении мошеннических ресурсов, имитирующих официальный сайт для оплаты проезда по второму этапу Вознесенского тракта.

По информации, опубликованной в официальном телеграм-канале ведомства, злоумышленники создали поддельную интернет-страницу, целью которой является хищение денежных средств граждан.

Минтранс республики призывает всех пользователей, планирующих оплатить проезд по данному участку дороги, проявлять максимальную бдительность. Осуществлять оплату следует исключительно через официальный и проверенный ресурс: vtkazan.ru

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также