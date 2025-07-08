Татарстан стал вторым по числу кандидатов — участников СВО на выборы

Фото: Мария Зверева

Татарстан занял второе место по числу кандидатов — участников СВО от партии «Единая Россия», которые примут участие в выборных кампаниях различных уровней. С 90 военнослужащими, прошедшими предварительное голосование, Татарстан уступает только Дагестану (118 человек) и опережает Воронежскую область (84 человека). Об этом сообщает ТАСС.

В список победителей праймериз, проведенных по открытой модели голосования с 19 по 25 мая, вошли 827 участников СВО по всей России. Однако процедура предварительного голосования еще не завершена для муниципального уровня выборов и продлится до середины августа.



В списке лидеров по количеству участников СВО, баллотирующихся конкретно в региональные законодательные собрания, лидируют Новосибирская область (16 участников СВО), Челябинская область (8), а также Белгородская и Воронежская области (по 5).

В предстоящий Единый день голосования, запланированный на 14 сентября, в 81 регионе состоится более 5 тысяч кампаний. Потенциально принять участие в голосовании смогут около 55 млн избирателей.

У жителей Татарстана нет запроса на проведение многодневного голосования, поэтому выборы в республике пройдут 14 сентября. Об этом рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на брифинге.

Рената Валеева