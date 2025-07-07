Причины однодневного голосования в Татарстане разъяснили в ЦИК

У татарстанцев нет потребности в многодневном голосовании, отметили в ведомстве

Фото: Динар Фатыхов

У жителей Татарстана нет запроса на проведение многодневного голосования, поэтому выборы в республике пройдут 14 сентября. Об этом рассказал председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев на брифинге.

Он отметил, что ни из одного субъекта республики не поступало заявок на продление голосования.

Отсутствие возможности электронного голосования Андрей Кондратьев объяснил соображениями безопасности в текущих реалиях. Технически у Татарстана есть все возможности для проведения онлайн-голосования, но ни один из голосов избирателей не должен быть потерян, подчеркнул он.

На сегодняшний день примем заявок на участие в выборах раиса Татарстана продолжается. От политических партий России выдвинуто четыре кандидата. Двое из них — Руслан Юсупов (ЛДПР), Рустам Минниханов («Единая Россия») — представили в ЦИК РТ документы для выдвижения в качестве кандидата на выборах раиса Татарстана.

Прием документов завершается 11 июля в 18.00. Далее начнется регистрация кандидатов.

Дарья Сайфиева