Электромобиль «Атом» получит специальную комплектацию для госслужащих

Фото: Максим Платонов

Российский электромобиль «Атом» будет выпускаться в специальной комплектации, предназначенной для госслужащих, которая будет включать особую версию салона и возможность выбора одного из двух цветов кузова — черного или белого. Об этом сообщил операционный директор по маркетингу проекта «Атом» Олег Вахромеев, пишет РИА «Новости».

Это решение согласуется с изменениями, внесенными правительством в июне в порядок закупки автомобилей и транспортных средств для государственных и муниципальных нужд. Теперь при таких закупках установлен приоритет для экологичных видов транспорта.

— В принципе, у нас вообще концепция — один кузов, множество функций. И у нас количество комплектаций достаточно ограничено. То есть мы поддерживаемся такой философии умного минимализма. Для госслужащих будут версии в белом кузове и в черном кузове. Будет специальная версия салона, — рассказал Вахромеев.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Он также отметил, что в данной версии автомобиля, как и в модификации для такси, предусмотрена возможность выбора комплектации без переднего пассажирского кресла. Это позволит обеспечить дополнительное пространство для ног или багажа, повышая функциональность транспортного средства.



Вахромеев подчеркнул стремление компании обеспечить соответствие электромобиля «Атом» требованиям программ Минпромторга для получения субсидий.

— Делаем все, чтобы с нашим уровнем локализации попасть в программу Минпромторга, чтобы пользователи смогли воспользоваться субсидиями. На старте производства у нас плановая локализация 60% с расширением ее до 70% — это подпадает, — заявил он.

Серийное производство электромобиля «Атом» запланировано на вторую половину 2025 года. Проект российского электромобиля «Атом» реализует АО «Кама».

Рената Валеева