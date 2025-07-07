Лула да Силва назвал угрозы Трампа о пошлинах в отношении стран БРИКС безответственными
Президент Бразилии Лула да Силва раскритиковал угрозы президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении стран-партнеров БРИКС, назвав их безответственными. Об этом сообщает ТАСС.
— Считаю, что это большая ошибка и безответственное решение, — заявил Лула да Силва, выразив сомнение в том, что подобные заявления в социальных сетях от лидера США можно считать «ответственными и серьезными».
Реакция бразильского лидера последовала за публикацией Дональда Трампа в его социальной сети Truth Social, где он пригрозил странам, поддерживающим якобы «антиамериканскую» политику БРИКС, дополнительной пошлиной в размере 10%.
Ранее советник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим также отмечал, что подобные действия со стороны Вашингтона будут «выстрелом себе в ногу».
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя угрозы Трампа, подчеркнул, что в торговой войне не бывает победителей.
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