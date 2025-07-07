Минтранс выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра Старовойта
Министерство транспорта России выразило глубокие соболезнования в связи с трагической кончиной бывшего министра Романа Старовойта. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном сегодня.
— Министерство транспорта РФ с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Романа Владимировича Старовойта, — говорится в заявлении.
В Минтрансе отметили, что за время своей службы Роман Старовойт был удостоен высоких государственных наград, включая ордена Александра Невского, Почета и Дружбы. Ведомство подчеркнуло его значительный вклад в развитие транспортной системы страны, а также уважение, которым он пользовался среди коллег.
— Роман Владимирович был профессионалом высокого класса, пользовался заслуженным авторитетом. Его профессиональные знания, опыт и готовность поддержать коллег в трудную минуту навсегда останутся в нашей памяти, — отметили в министерстве.
Напомним, 7 июля стало известно о смерти Романа Старовойта. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Незадолго до этого, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года.
Роман Старовойт занимал пост министра транспорта РФ с 14 мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область с 2019 года. В период с сентября по октябрь 2018 года занимал должность заместителя министра транспорта.
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