Минтранс выразил соболезнования в связи с кончиной экс-министра Старовойта

Фото: Динар Фатыхов

Министерство транспорта России выразило глубокие соболезнования в связи с трагической кончиной бывшего министра Романа Старовойта. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, опубликованном сегодня.

— Министерство транспорта РФ с глубокой скорбью восприняло известие о кончине Романа Владимировича Старовойта, — говорится в заявлении.

В Минтрансе отметили, что за время своей службы Роман Старовойт был удостоен высоких государственных наград, включая ордена Александра Невского, Почета и Дружбы. Ведомство подчеркнуло его значительный вклад в развитие транспортной системы страны, а также уважение, которым он пользовался среди коллег.

— Роман Владимирович был профессионалом высокого класса, пользовался заслуженным авторитетом. Его профессиональные знания, опыт и готовность поддержать коллег в трудную минуту навсегда останутся в нашей памяти, — отметили в министерстве.

Напомним, 7 июля стало известно о смерти Романа Старовойта. По предварительным данным, причиной смерти стал суицид. Незадолго до этого, президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Старовойта от должности министра транспорта, которую он занимал с мая 2024 года.

Роман Старовойт занимал пост министра транспорта РФ с 14 мая 2024 года. До этого он возглавлял Курскую область с 2019 года. В период с сентября по октябрь 2018 года занимал должность заместителя министра транспорта.

Рената Валеева