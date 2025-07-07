Великобритания расширила санкции против России

Великобритания ввела новые санкции в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-майора Алексея Ртищева и его заместителя — генерал-майора Андрея Марченко. Об этом свидетельствуют данные обновленного списка, опубликованного на официальном сайте британского правительства.

Рестрикции, введенные в связи с продолжающимся конфликтом на Украине, предусматривают запрет на въезд в Соединенное Королевство для указанных лиц, а также заморозку их активов в случае обнаружения таковых на британской территории.

Кроме того, в санкционный список из-за украинского конфликта был добавлен Научно-исследовательский институт прикладной химии (НИИПХ), расположенный в Сергиевом Посаде.

С 18 июля Великобритания начнет поэтапное повышение пошлин на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии.

Рената Валеева