Великобритания ввела дополнительные пошлины на азотные удобрения из России и Белоруссии

Фото: Олег Тихонов

С 18 июля Великобритания начнет поэтапное повышение пошлин на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии. Об этом пишет «Интерфакс».

Повышение пошлин будет проходить в течение трех лет по аналогии с мерами, принятыми Евросоюзом. С 18 июля 2025 года ставка дополнительной пошлины составит 10%, с 1 июля 2026 года — 20%, а с 1 июля 2027 года — 35%.

Общая пошлина на импорт азотных удобрений в Великобританию, действующая для всех импортеров, составляет от 6 до 6,5% в зависимости от вида продукции.

Стоит отметить, что в марте 2022 года Великобритания уже ввела дополнительные 35-процентные пошлины на импорт ряда ключевых товаров из России и Белоруссии. Эти меры распространяются на все виды удобрений, за исключением азотных.

Экспорт удобрений из России всех видов с января по май 2025 года составил 19,2 млн тонн.

Рената Валеева