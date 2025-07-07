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В аэропорту Казани продолжаются массовые задержки и отмены рейсов

19:18, 07.07.2025
В аэропорту Казани продолжаются массовые задержки и отмены рейсов
Фото: Мария Зверева

Работа аэропорта Казани нарушена из-за массовых задержек и отмен рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Больше всего это затронуло рейсы в Санкт-Петербург и московский аэропорт Шереметьево.

На данный момент с опозданием вылетают и прилетают более десяти самолетов, отменены восемь рейсов.

Задержанные рейсы на вылет:

  • Санкт-Петербург: рейсы, запланированные на 9.15, 12.05, 21.05, 22.30, перенесены на 21.00, 21.25, 22.40 и 4.00 (8 июля) соответственно.
  • Москва (Шереметьево): рейсы перенесены на 1.35 и 20.45 вместо 23.50 и 19.35.
  • Уфа: отправление в 18.40 вместо 14.45 (посадка завершена).
  • Минеральные Воды: отправление в 18.50 (задержка более чем на час).
  • Сочи: вылет перенесен с 9.50 на 21.00.
  • Анталья: вылет перенесен с 12.10 на 3.00 8 июля.
  • Нарьян-Мар: вылет задерживается до 19.00.

Задерживаются рейсы из Сочи, Москвы, Антальи, Петербурга и Хургады.

Дмитрий Резнов / realnoevremya.ru

Отменены следующие вылеты:

  • Санкт-Петербург: 9.30;
  • Москва (Шереметьево): 15.05, 1.35, 19.50, 21.55;
  • Душанбе: 15.30.

Также отменены прилеты рейсов из Душанбе и Шереметьево.

В Татарстане, 7 июля, спустя шесть часов сняли режим «Беспилотная опасность».

Рената Валеева

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