В аэропорту Казани продолжаются массовые задержки и отмены рейсов
Работа аэропорта Казани нарушена из-за массовых задержек и отмен рейсов, свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани. Больше всего это затронуло рейсы в Санкт-Петербург и московский аэропорт Шереметьево.
На данный момент с опозданием вылетают и прилетают более десяти самолетов, отменены восемь рейсов.
Задержанные рейсы на вылет:
- Санкт-Петербург: рейсы, запланированные на 9.15, 12.05, 21.05, 22.30, перенесены на 21.00, 21.25, 22.40 и 4.00 (8 июля) соответственно.
- Москва (Шереметьево): рейсы перенесены на 1.35 и 20.45 вместо 23.50 и 19.35.
- Уфа: отправление в 18.40 вместо 14.45 (посадка завершена).
- Минеральные Воды: отправление в 18.50 (задержка более чем на час).
- Сочи: вылет перенесен с 9.50 на 21.00.
- Анталья: вылет перенесен с 12.10 на 3.00 8 июля.
- Нарьян-Мар: вылет задерживается до 19.00.
Задерживаются рейсы из Сочи, Москвы, Антальи, Петербурга и Хургады.
Отменены следующие вылеты:
- Санкт-Петербург: 9.30;
- Москва (Шереметьево): 15.05, 1.35, 19.50, 21.55;
- Душанбе: 15.30.
Также отменены прилеты рейсов из Душанбе и Шереметьево.
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