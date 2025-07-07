В России ужесточили штрафы за неуведомление военкомата о смене места жительства

Фото: Олег Тихонов

Президент России Владимир Путин подписал закон, значительно увеличивающий штрафы за несообщение в военкомат о переезде на другое место жительства. Максимальный размер штрафа за такое нарушение теперь составит до 20 тысяч рублей. Соответствующий документ был размещен сегодня на официальном портале правовых актов.



Ранее размер штрафов за подобные нарушения был значительно ниже.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в Госдуму законопроект, который гарантирует сохранение рабочих мест для граждан, призванных на военную службу.



Рената Валеева