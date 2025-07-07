Путин подписал законы, упрощающие продажу долей в ООО

Президент России Владимир Путин подписал два федеральных закона, направленных на упрощение процедуры продажи долей в ООО. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Ключевым изменением является возможность отказаться от применения преимущественного права покупки доли или ее части другими участниками ООО, если такая возможность предусмотрена уставом общества.

Согласно действующему законодательству, участники ООО имеют преимущественное право на приобретение доли, предлагаемой к продаже другим участником. Процесс рассмотрения предложения о покупке может занимать до 30 дней, и только после получения письменных отказов от всех участников доля может быть продана третьему лицу.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Вносимые изменения в ГК РФ предоставляют участникам ООО возможность воспользоваться преимущественным правом покупки доли, «если уставом общества не предусмотрено иное». Поправки в ФЗ об ООО позволяют включать в устав положения о неприменении преимущественного права покупки доли или ее части в отношении всех или отдельных участников.

Решение о неприменении преимущественного права может быть внесено в устав как при учреждении ООО, так и путем внесения изменений в действующий устав. Для принятия такого решения необходимо единогласное голосование всех участников общества. Исключение положения о неприменении преимущественного права из устава требует не менее двух третей голосов участников, если уставом не предусмотрено большее количество голосов.

Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования. Изменения в ФЗ об ООО вступят в силу с 1 сентября 2025 года.

Рената Валеева