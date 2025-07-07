Новости общества

16:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минниханова назвали «крашем» на ИННОПРОМе

15:06, 07.07.2025
Минниханова назвали «крашем» на ИННОПРОМе
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Во время обхода стенда Татарстана на проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке ИННОПРОМ произошло «неожиданное признание», адресованное раису республики Рустаму Минниханову. Момент опубликован руководителем пресс-службы Лилией Галимовой.

Согласно видеозаписи, во время инспекции татарстанской экспозиции представителями Минпромторга один из участников обхода воскликнул: «Обожаю раиса! Лучший! Он мой краш просто!»

Термин «краш» является сленговым и означает человека или объект, к которому испытывают сильную симпатию, восхищение или даже влюбленность.

Минниханов проявил особый интерес к представленному учебно-тренировочному самолету «Танго».

Рената Валеева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также
Live pic Видеотрансляция Online-конференция с Дмитрием Гусевым, заместителем председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер», членом экспертного совета конкурса «АЗС России»
Официальные партнеры