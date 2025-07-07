Минниханова назвали «крашем» на ИННОПРОМе

Во время обхода стенда Татарстана на проходящей в Екатеринбурге Международной промышленной выставке ИННОПРОМ произошло «неожиданное признание», адресованное раису республики Рустаму Минниханову. Момент опубликован руководителем пресс-службы Лилией Галимовой.

Согласно видеозаписи, во время инспекции татарстанской экспозиции представителями Минпромторга один из участников обхода воскликнул: «Обожаю раиса! Лучший! Он мой краш просто!»

Термин «краш» является сленговым и означает человека или объект, к которому испытывают сильную симпатию, восхищение или даже влюбленность.

Минниханов проявил особый интерес к представленному учебно-тренировочному самолету «Танго».



Рената Валеева