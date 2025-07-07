Университет Иннополис расширит ИТ-решения на Урале

Фото: Артем Дергунов

На полях ИННОПРОМА-2025 в Екатеринбурге состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве и дистрибуции проектов в сферах промышленной автоматизации, робототехники и ИИ. Документ закрепил партнерство между Университетом Иннополис, цифровой платформой «Инносфера» и экосистемой «Космос».



Ключевой целью подписанного соглашения является совместная с «Инносферой» разработка и реализация проектов, направленных на масштабное внедрение инновационных решений Университета Иннополис на промышленных предприятиях Уральского региона. Документ также предусматривает закрепление и расширение партнерства ИТ-вуза с промышленными предприятиями страны через разветвленную сеть Торгово-промышленной палаты России.

Стороны договорились использовать платформы «Инносфера» и «Космос» как основные цифровые площадки для эффективного продвижения компетенций и продуктов Университета Иннополис.

— Это соглашение открывает новый этап в нашей работе с промышленными компаниями. Мы переходим от единичных проектов к системному внедрению решений Университета Иннополис через партнерскую сеть, охватывающую ключевые промышленные регионы страны, в том числе — Средний Урал, — сказал директор Университета Иннополис Искандер Бариев.

В Иннополисе планируется установка скульптуры, посвященной выдающемуся сербскому ученому и изобретателю Николе Тесле.



Рената Валеева