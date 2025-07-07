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Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды 8 июля

14:04, 07.07.2025
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погоды 8 июля
Фото: Реальное время

По информации Гидрометцентра Татарстана, ночью и днем 8 июля на территории региона ожидается значительное ухудшение погодных условий.

Согласно прогнозу, местами по республике пройдут грозы, сопровождающиеся кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с. В Казани сильный порывистый ветер ожидается преимущественно в ночные часы 8 июля.

Жителей призывают быть максимально внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Рената Валеева

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